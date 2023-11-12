В Челябинске продают верблюда за 250 тысяч рублей

Заинтересованным также предлагают лошадей и пони

В Челябинске на популярном сайте опубликовали необычное объявление о продаже самки верблюда. Хозяйка животного просит за свою двугорбую красавицу 250 тысяч рублей. В описании женщина сообщает, что готова помочь доставить верблюда в любой регион России.

«Самка ручная, добрая, нос не проколот. Поможем с доставкой в любой регион. Находится в Челябинске. Ветеринарные анализы и прививки — все в наличии»,— написала продавец.

Также женщина сообщила, что продает пони и лошадей. Цены на них она не указала.