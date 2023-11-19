В Челябинске продают трехкомнатную квартиру за 44,5 млн рублей

Это самая дорогая квартира в столице Южного Урала

В Челябинске выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров с дизайнерским ремонтом. Стоимость жилья — 44,5 миллиона рублей, и, согласно данным сайта «Авито», это самая дорогая квартира на рынке вторичного жилья, выставленная на продажу в столице региона.

Квартира расположена на 13 этаже 16-этажного дома на улице Цвиллинга. По словам собственника, она переделана в студию + две спальни, имеет кухню-гостиную-столовую, спальню с гардеробной и ванной комнатой, а также детскую комнату. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле.

«Дорогой и качественный дизайнерский ремонт, практически все остается (кухонный гарнитур с бытовой техникой, ТV, система забора наружного воздуха с фильтрацией и подогревом, три кондиционера, шкафы, кровать с тумбами и комодом, детская, свет и текстиль). В стоимость так же входят два парковочных места на подземном паркинге (в собственности)!»— говорится в описании.

Квартира расположена в клубном доме на 72 квартиры закрытого типа.