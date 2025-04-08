В Челябинске продают майку с автографом Александра Овечкина за полмиллиона рублей

Объявление появилось сразу после того, как хоккеист побил рекорд Гретцки

В Челябинске на популярном сайте объявлений продают майку с автографом хоккеиста Александра Овечкина. За эксклюзивную вещь просят полмиллиона рублей. Судя по времени, указанному на сайте, объявление было опубликовано сразу после новости о том, что российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб, передает ИА «Первое областное».

Никаких подробностей автор объявления не сообщает. Неизвестно, откуда у него эта майка и при каких обстоятельствах знаменитый хоккеист расписался на ней. О доказательствах подлинности автографа автор также умалчивает.

Известно только, что находится майка в Калининском районе на проспекте Героя России Е. Н. Родионова.

Напомним, на прошлой неделе Александр Овечкин забил 895-ю шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки, который держался более 30 лет.