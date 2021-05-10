В Челябинске продают котят редкой породы

Хозяйка предупреждает, что новые семьи для животных будет выбирать тщательно

В Челябинске продают котят редкой породы — саванна F1. Эти животные отличаются не только красотой, но и большими размерами. Хозяева, разместившие объявление о продаже на одном из сайтов, сообщили, что выбирать новые семьи для котят будут очень тщательно.

Кошки породы саванна F1 являются гибридом домашней кошки и африканского сервала. Как правило, они имеют дикий окрас и довольно внушительные рост и вес — до 55 сантиметров и 12 килограммов. Характер у кошек довольно простой: они дружелюбны, спокойны, приспосабливаются к жизни в любых условиях, однако им требуются прогулки на свежем воздухе и много пространства для движения. Сидеть на руках или коленях саванны не любят, однако всегда пристраиваются поближе к хозяину и позволяют себя гладить и чесать. Кроме того, за ними нужно тщательно ухаживать, о чем и сообщила автор объявления:

«В активном поиске осведомленных будущих семей с осознанным подходом к таким животным. Если вы давно искали воспитанных и здоровых котят, мы всегда к вашим услугам. Желательно в частный дом. К детям настоятельно не рекомендую. Мы оставляем за собой право отказать в покупке, если появятся сомнения о дальнейшем содержании котенка либо просто человек еще морально не готов»,— говорится в описании.

Цена одного котенка — 300 тысяч рублей, при этом хозяйка предупреждает, что не продает ради выгоды и не предоставляет рассрочку.