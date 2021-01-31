В Челябинске продают кота за 10 миллионов рублей

И это не самое дорогое предложение от жителей региона

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений появилось довольно заманчивое предложение: житель Челябинска продает суперкота. Вот только цена, мягко говоря, «кусается»: черного красавца предлагают за 10 миллионов рублей!

Объявление на сайте появилось около недели назад. Судя по описанию, на данный момент кот проживает в районе площади Революции в Советском районе. Автор объявления не стал много сообщать о своем питомце и даже не указал породу:

«Супер-кот!!!»— говорится в описании.

Также в Советском районе продают британского котенка за семь миллионов рублей. Автор объявления сообщает, что питомец очень ласковый и нежный, всегда спит на шее хозяина и лечит больные места. Также котенок приучен к лотку и вообще очень умный.

Еще одно интересное предложение было опубликовано три недели назад жителем села Уйское Челябинской области. Автор предлагает кота породы манчкин почти за... триллион рублей. Если быть точнее — за 999 999 999 999 рублей. В описании также сообщается немного:

«Самый лучший кот, красивый, мальчик»,— пишет продавец.

А наши читатели решились бы на одну из таких покупок?