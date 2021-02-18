В Челябинске продают изображение кота за 10 миллионов рублей

Однако не все любители живописи оценят творение южноуральца

Чего только жители Челябинска не продают на просторах интернета! Кто-то пытается выгодно избавиться от ненужных вещей, а кто-то — заработать на своем таланте. Например, продает картины. Так, около недели назад на популярном сайте бесплатных объявлений появилась публикация о продаже картины за 10 миллионов рублей.

Житель Челябинска сообщает, что состояние картины новое, а изображен на ней кот Леопольд. Правда, догадаться, что это именно кот, без описания было бы непросто. Да и картиной рисунок, изображенный на листе бумаги, назвать сложно: кота явно рисовал ребенок, причем, вероятно, даже еще не школьного возраста. Кто бы то ни был, а оценивает челябинец свой талант явно высоко.







Еще одно «интересное» предложение опубликовала жительница Троицка. Пользователь Ирина Внукова, скорее всего, решила повторить успех «Черного квадрата» Казимира Малевича и изобразила на белом фоне черный круг. За свое творение женщина рассчитывает получить 3 миллиона рублей.







А наши читатели отважились бы приобрести одно из таких творений?