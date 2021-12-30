В Челябинске продавцы елок должны сами утилизировать нераспроданные деревья

Торговые места нужно привести в порядок до 1 января

В Челябинске продавцы новогодних елей должны за свой счет убрать нераспроданные деревья. Это условие прописано в договоре на предоставление торгового места для елочного базара, сообщают в мэрии города. Арендованное место нужно привести в порядок не позднее 1 января.



При этом предпринимателям запрещается складировать елки на контейнерных площадках в городе. Все хвойные деревья нужно вывезти на полигон ТБО у поселка Полетаево.

Часть деревьев от продавцов готовы принять в челябинском зоопарке. Деревья можно принести с 2 по 10 января с 9:00 до 16:00 на Труда, 191. Мишуру и другие украшения, если они есть, просят снять.

При этом в зоопарке наотрез отказываются принимать деревья, которые стояли в квартирах все новогодние каникулы. Как объясняют зоологи, такие елки могут быть опасны для животных: челябинцы порой не снимают мишуру с ветвей и обрабатывают хвою бытовой химией.

Сдать ели на переработку желающие смогут в дом Рябинина на Каслинской, 137. Недавно стало известно, что коттедж перешел в руки экоактивистов. Во дворе особняка установят большую дробилку, чтобы измельчать деревья в щепку. Акцию планируют провести с 14 до 31 января 2022 года.