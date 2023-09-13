В Челябинске пробки у «Юности» объяснили ремонтом путей и аварийными работами

Затор наблюдается от Алого поля и до пересечения с улицей Труда

Важный участок Свердловского проспекта в центре Челябинска встал в пробку по направлению к Торговому центру. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной тому стали дорожные ограничения. Они связаны с ремонтом трамвайных путей, а также с аварийными работами на коммунальных сетях. Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

Судя по онлайн-картам, пробка на Свердловском проспекте начинается от пересечения с проспектом Ленина, а заканчивается только на перекрестке с улицей Труда. На подъезде к местам работ скорость транспорта падает буквально до двух километров в час.





«Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей, закрытием движения на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, а также с аварийными работами на коммунальных сетях. Приносим извинения за временные неудобства»,— заявили в администрации города.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что частичное перекрытие движения транспорта у «Юности» продлится до 19 сентября. Объехать этот участок можно по Труда, Каслинской и Красной. Кроме того, до 14 сентября затянулись работы по благоустройству в районе областного госархива. Ограничения там снимут только вечером.