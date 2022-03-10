В Челябинске вечером 10 марта пробки на дорогах достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Затруднено движение в центре. Проспект Ленина отмечен красным практически полностью: от перекрестка с улицей Энгельса до пересечения с улицей Героев Танкограда.
Автомобили также стоят на улице Цвиллинга – от перекрестка с улицей Труда до пересечения с проспектом Ленина. Такая же ситуация на улице Энгельса, только красные стрелки тянутся от улицы Труда почти до Витебской улицы.
На улице Блюхера и Свердловском проспекте движение затруднено от проспекта Ленина до пересечения с Омской улицей.
Длинный затор начинается на пересечении улиц Косарева и Островского и длится до улицы Братьев Кашириных. Далее пробка тянется по Братьев Кашириных до пересечения со Свердловским проспектом и вновь возобновляете на перекрестке с Каслинской улицей, затрудняя движение почти вплоть до перекрестка улиц Труда и 3-го Интернационала.