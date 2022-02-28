В Челябинске пробки на дорогах достигли восьми баллов

В городе произошло несколько аварий

В Челябинске в понедельник вечером, 28 февраля, пробки на дорогах достигли восьми баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует скопления автомобилей на крупных развязках и пересечениях улиц в центре города, по направлению на северо-запад и в Тракторозаводский район. На некоторых улицах города замечены ДТП. Подробнее о самых загруженных участках — на сайте ИА «Первое областное».

На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова, ДТП замечено дальше по Труда напротив микрорайона «Западный Луч».

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках с улицами Цвиллинга, Свободы, Российской, между улицей 3-его Интернационала и меридианом замечено два ДТП.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой.

По направлению в Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки, крупная пробка между ними на улице Артиллерийской в обе стороны.

Вновь авария в районе ТК «Алмаз» по Копейскому шоссе. Отдельные заторы образовались на крупных пересечениях на северо-западе города.