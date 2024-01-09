В Челябинске пробки на дорогах достигли 10 баллов в первый рабочий день 2024 года

Рассказываем, где особенно сложно проехать

Первый официальный рабочий день в 2024 году в Челябинске начался с максимальных десятибалльных пробок на дорогах. Серьезные заторы зафиксированы во всех районах города. Где-то причиной пробок стали ДТП, передает ИА «Первое областное».

Затруднено движение на Копейском шоссе в обе стороны, на улице Рождественского в сторону Ленинского района, а также на автодороге Меридиан. Крупный затор возник на улице Гагарина на подъезде к Копейскому шоссе.

Серьезные пробки зафиксированы на улицах Дзержинского, Доватора, Цеховой и Блюхера, в том числе из-за нескольких ДТП. Затруднено движение на нескольких участках проспекта Ленина, на улицах Первой Пятилетки и Труда.

Стоит весь Северо-Запад: движение парализовано на улицах Куйбышева, Молодогвардейцев, проспекте Победы, Комсомольском проспекте, улицах Братьев Кашириных, Университетской Набережной и других.

Водителям следует быть внимательными и терпеливыми.