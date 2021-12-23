В Челябинске пробки достигли значения в 8 баллов

Горожане сообщают о ДТП в разных районах мегаполиса

Утром 23 декабря движение по Челябинску серьезно затруднено. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию как восьмибалльные заторы. Пользователи сервиса сообщают о блокирующих транспортный поток ДТП в нескольких ключевых точках уличной сети.



Практически стоит движение с улицы Дзержинского в центр города: авария зафиксирована прямо на мосту над железнодорожными путями, соединяющим Ленинский и Советский районы. ДТП же блокирует другое «бутылочное горлышко»: авария произошла на шершневской плотине и перекрыла выезд с северо-запада города на улицу Худякова. Еще одну пробку спровоцировало дорожно-транспортное происшествие на Свердловском тракте, недалеко от пересечения с улицей Северный Луч. Также ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда.

Традиционно отмечаются пробки на отдельных участках проспектов Ленина, Комсомольского, Свердловского и Победы, на улицах Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и Доватора. Окраины Челябинска, наоборот, от пробок свободны.