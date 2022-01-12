В Челябинске пробки достигли восьми баллов

Из центра города зафиксированы многочисленные ДТП

В Челябинске в среду вечером, 12 января, пробки достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожные заторы наблюдаются из центра города по направлению на северо-запад, в Металлургический и Тракторозаводский районы. Очевидцы сообщают о многочисленных ДТП на дорогах.

Судя по картам Яндекса, центр города «покраснел» от дорожных заторов. На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до кольца на Свердловском проспекте. От проспекта Ленина до улицы Труда в обе стороны стоит транспорт на улице Цвиллинга. Параллельно ей затруднено движение по Свободе и Российской от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Похожая ситуация на Свердловском проспекте и улице Энгельса.

На проспекте Ленина зафиксировано ДТП на пересечении с улицей Красной, здесь пробки наблюдаются на перекрестках. Свердловский проспект к Ленина «стоит» от улицы Блюхера.

На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова «стоит» улица Лесопарковая и Татьяничевой.

Крупный затор наблюдается и на развязке от улицы Свободы к Братьев Кашириных, здесь также замечено ДТП.

По направлению в Тракторозаводский района на отдельных участках наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки. Две автоаварии произошли по Свердловскому тракту по направлению в центр города. Отдельные пробки наблюдается на крупных пересечениях на северо-западе города.

Усугубляет дорожную ситуацию состояние некоторых участков: в ИА «Первое областное» сделали подборку самых колейных и нечищенных дорог.