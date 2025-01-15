Накануне, 14 января, в Челябинске прошел снегопад, который стал одной из причин вечерних пробок. Утром 15 января дорожная обстановка остается напряженной: популярные сервисы оценивают дорожные заторы в 8 баллов, передает ИА «Первое областное».
Движение заметно затруднено на Северо-Западе: из-за ДТП автомобили стоят в большой пробке на улицах Молодогвардейцев и Чичерина. На Профессора Благих и Бейвеля также плотное движение.
Две аварии зафиксированы на Свердловском тракте — там также образовалась большая пробка.
Местами затруднено движение на Комсомольском проспекте и проспекте Победы.
На Копейском шоссе пробка образовалась в сторону выезда из Ленинского района.
Заторы зафиксированы и на улицах Блюхера, Воровского, Доватора.