В Челябинске пробки достигли 8 баллов утром 15 января

Стоит центр города и северо-запад

Накануне, 14 января, в Челябинске прошел снегопад, который стал одной из причин вечерних пробок. Утром 15 января дорожная обстановка остается напряженной: популярные сервисы оценивают дорожные заторы в 8 баллов, передает ИА «Первое областное».

Движение заметно затруднено на Северо-Западе: из-за ДТП автомобили стоят в большой пробке на улицах Молодогвардейцев и Чичерина. На Профессора Благих и Бейвеля также плотное движение.

Две аварии зафиксированы на Свердловском тракте — там также образовалась большая пробка.

Местами затруднено движение на Комсомольском проспекте и проспекте Победы.

На Копейском шоссе пробка образовалась в сторону выезда из Ленинского района.

Заторы зафиксированы и на улицах Блюхера, Воровского, Доватора.