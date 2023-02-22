В Челябинске признали пригодным для проживания дом с рухнувшим потолком

Пострадавшую квартиру отремонтируют за счет «управляйки»

В Ленинском районе Челябинска обрушился потолок в одной из квартир двухэтажного жилого дома 1951 года постройки. Несмотря на солидный возраст и угрожающий инцидент, дом сочли пригодным для дальнейшего проживания, однако по просьбе мэрии там проведут дополнительную экспертизу. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в администрации города Челябинска.

Обрушение потолка в одной из квартир двухэтажной «сталинки» по адресу ул. Уральская, 17 произошло в понедельник, 20 февраля. В тот же день пострадавшую квартиру обследовали представители управляющей компании «Ремжилзаказчик Советского район».

«По результатам проведенного обследования определены оперативные мероприятия по ликвидации последствий и восстановлению потолка в квартире», — сообщили в мэрии.

Работы будут выполнены за счет управляющей компании. Сейчас по согласованию с жильцами формируется график выполнения работ.

Что касается других квартир и дома в целом, то, по предварительным данным управляющей компании, признаков непригодности помещений для проживания нет. Однако для надежности будет проведена экспертиза здания.