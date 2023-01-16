В Челябинске приведут в порядок восемь мест для отдыха горожан в 2023 году

Власти также планируют благоустроить более полусотни дворов

В областном центре стартовала работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год. Об этом в понедельник, 16 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, в этом году в городе обновят восемь общественных пространств и 54 дворовые территории.

«Сейчас организована работа по приобретению материалов, оборудования и закупке малых архитектурных форм. Как только позволит погода, начнем работать по благоустройству», — сказал вице-мэр.

Кроме того, в Челябинске продолжает действовать программа инициативного бюджетирования, когда жители сами могут предложить то или иное место для преобразования. Александр Астахов отметил, что в 2023 году в областном центре утвердили 113 инициативных проектов. На данный момент ведется работа по проведению конкурентных процедур, где определят подрядчиков.

Кстати, на прошлой неделе мэрия объявила о начале приема заявок на благоустройство дворов, которое будет проведено в 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». Предложения от жителей принимают до середины марта. Что касается инициативного бюджетирования, то на эту программу в этом году власти выделят 1,5 млрд рублей.