В Челябинске присудили гранты лучшим работникам оперного театра

Традицию при жизни инициировал промышленник и меценат Александр Федоров

Сегодня, 1 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель попечительского совета Театра оперы и балета имени М. Глинки Андрей Комаров вручили сертификаты на получение грантов 12 лучшим работникам театра. Артисты и сотрудники были награждены на концерте, посвященном дню рождения промышленника и благотворителя Александра Федорова — именно он при жизни инициировал добрую традицию, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Александр Анатольевич был уникальным человеком. И конечно, он запомнился как меценат. Мы не случайно собираемся в театре оперы и балета — он был попечителем, много сделал для развития театра и культуры в целом. Это дело живет и продолжается, ведь наш театр с каждым годом становится лучше»,— сказал Алексей Текслер, вручая награды.

Также в адрес художественного руководителя Детской школы вокального искусства Бориса Каплуна было направлено благодарственное письмо попечительского совета.

До концерта Алексей Текслер обсудил с членами попечительского совета театра достижения и планы. Он отметил, что реализовано немало масштабных проектов. Впереди — подготовка к Году культурной столицы.