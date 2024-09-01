В Челябинске приступили ко второму этапу строительства лыжероллерной трассы

Работы планируют завершить до конца года

В Челябинске стартовал второй этап строительства уникальной лыжероллерной трассы, которую возводят вблизи Карпова пруда. До конца года подрядчик возведет несколько зданий, оборудует площадки для сноубордов и спортивно-игровую зону, а также увеличит протяженность трассы, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сейчас протяженность трассы составляет 2,5 тысячи метров. Уже к концу года года она увеличится до 3,5 тысяч и станет первым лицензированным проектом такого типа в регионе. По завершении работ минимальной высотной отметкой трассы будет цифра в 236 метров над уровнем моря, а максимальной — 264 метра»,— рассказали в мэрии.

В рамках второго этапа строительства подрядчик также возведет хозяйственный и судейский блоки, кабины для хранения лыж, пять зданий для переодевания и хранения инвентаря, охранные пункты, спортивно-игровую зону с искусственным газоном и площадки для сноубордов. Также на объекте проложат сети коммуникаций и установят памятную стелу воинам Уральских лыжных батальонов.

Лыжероллерную трассу мирового уровня строят при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.