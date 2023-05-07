В Челябинске приступили к усиленной мойке общественного транспорта

За сутки через мойки проходят более 250 машин

С начала мая в Челябинске проводится усиленная мойка общественного транспорта. Автобусы и трамваи моют на уличных мойках, расположенных на территориях ООО «ЧелябГЭТ» и МУП «СОД». Соответствующее поручение ранее давала мэр Наталья Котова, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«На предприятия закуплено новое оборудование для автомоечных комплексов, планируется установка новых линий портальной мойки. Приобретен инвентарь, четыре аппарата высокого давления, моющие средства для отмывания транспорта от грязи и налета»,— рассказали в мэрии.

Общественный транспорт моют не только снаружи, но и внутри: ежедневно в 25-30 машинах проводят химчистку сидений, а также обрабатывают поручни.

Кстати, в МУП «СОД» автомойка работает круглосуточно, и за сутки через нее проходят более 250 автобусов.