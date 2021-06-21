В Челябинске приступили к ремонту трамвайных переездов

Водителей просят искать пути объезда

В Челябинске начали ремонт трамвайных переездов. Как сообщил сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, работы проходят на четырех переездах.

«Работы по ремонту трамвайных переездов в рамках соответствующих контрактов в настоящее время начаты на четырех пересечениях: улица Чичерина — проспект Победы, Цвиллинга — Труда, Российская — Карла Маркса и улица Рождественского — проспект Ленина. Обращаемся к участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать соответствующие маршруты объезда»,— сообщил чиновник.

По данным пресс-службы комитета дорожного хозяйства и транспорта, на пересечении Рождественского — проспекта Ленина работы проводятся в ночное время с 19:00, поскольку на этом перекрестке ежедневно возникают серьезные пробки. Работы по остальным переездам проводятся без ограничения движения для электротранспорта и выборочно — с ограничением для автомобилей.

Среди выполняемых работ — установка бордюра, монтаж плитки, асфальтирование, разборка щебеночного основания и прочее.