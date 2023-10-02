В Челябинске приступили к ремонту старой дороги в Ленинском районе

Подрядчики вышли на улицу Обуховскую

В Челябинске по проекту «Дорожный рывок» начался ремонт улицы Обуховской на отрезке от Копейского шоссе до железнодорожных путей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Судя по интернет-картам, на Обуховской дорожники приведут в порядок около 220 метров дороги. Она ведет к кварталу жилых домов с детским садом.

Кожевников уточнил, что в настоящее время в Челябинске дорожные работы продолжаются на 25 объектах. Там, где работы завершены, идет приемка и проводятся лабораторные испытания обновленного асфальта.

На улице Российской от Коммуны до проспекта Ленина и в районе дома № 26 по Свердловскому проспекту действуют транспортные ограничения из-за инженерных работ. Кроме того, проезд транспорта затруднен по центральной части Свердловского проспекта, проспекту Победы, улицам Первой Пятилетки и Цвиллинга. Там меняют трамвайные рельсы.