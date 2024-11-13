В Челябинске приступили к разработке стартового котлована для первого туннеля метротрама

Он уйдет вглубь на 11 метров

В Челябинске специалисты группы компаний «Моспроект-3» приступили к разработке стартового котлована для первого туннеля метротрама. Он впоследствии соединит улицу Овчинникова и площадь Революции. Строителям предстоит установить более 230 металлических свай и разработать 10,5 тысячи кубометров земли, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Мы приступили к активной фазе строительства. На сегодняшний день уже уложено более 380 кубометра бетона и смонтировано 12,3 тонны металлических и 5,6 тонны композитных каркасов бурокасательных свай. Активно начали работу по раскрытию котлована. В течение трех месяцев эта работа будет продолжаться, а весной 2025 года, мы планируем, что будет установлен тоннелепроходческий комплекс, который пойдет в сторону Северо-Запада», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Сам котлован, где впоследствии будут собирать тоннель до остановки «Площадь Революции», будет 63 метра в длину и 19 — в ширину. Его глубина будет достигать 11 метров.

Напомним, строительную площадку на улице Овчинникова начали подготавливать в декабре 2023 года. Там сделали переустройство сетей и временный объезд. Параллельно с этой работой разрабатывался проект и проводилась госэкспертиза. Разрешение на строительство было получено 25 октября 2024 года.

Помимо этой работы ведется подготовка к началу выноса сетей для организации строительной площадки «Остановка „Улица Косарева“» на проспекте Победы. Там уже организована временная площадка для хранения материалов и размещения техники. Также подрядчик начал работы по выносу водовода.