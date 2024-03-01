В Челябинске приступили к прогреву дождеприемных решеток

Для предотвращения подтоплений вывели рабочих на круглосуточное дежурство

В Челябинске началась подготовка к противопаводковым мероприятиям. Снега было много, и теперь горожане, глядя на свои дворы и тротуары, опасаются начала весны и огромных луж. В администрации города информагентству «Первое областное» рассказали, как организована работа по предотвращению подтоплений.

Итак, по данным комитета дорожного хозяйства города, продолжается уборка и вывоз снега.

«Особое внимание уделяется вывозу снега с участков автомобильных дорог, затапливаемых талой водой во время паводка. Определены места вероятного затопления территорий и разработаны меры по предотвращению подтоплений», — пояснили в администрации города.

Бригады МБУ «ЭВИС» организовали проверку ливневой канализации. Так, мониторятся места возможного подтопления и организовано круглосуточное дежурство рабочих. Началась очистка водопропускных труб, дождеприемных решеток и труб коллекторов в проблемных местах. Решетки открывают и прогревают, чтобы талая вода не скапливалась вокруг них. В администрации пояснили, что насосные станции «Эстонские болота» и в поселке Сухомесово готовы к паводку.