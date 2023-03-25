В Челябинске приступили к мойке дорог

Рассказываем, какие участки обрабатывают от грязи и пыли

Сегодня, 25 марта, на улицы Челябинска вывели поливомоечные машины. Пока спецтехника обрабатывает технические тротуары и прилотковые зоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Всего сегодня на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них 3 — поливомоечные. Остальные машины будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время»,— уточнили в мэрии.

Также в городской администрации сообщили, что в Челябинске продолжают очищать дороги и тротуары от грязи, пыли и мусора.