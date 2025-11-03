В Челябинске приступили к монтажу скульптуры Архистратига Михаила

Открытие композиции запланировано на 21 ноября

В Челябинске на площадке у кафедрального собора Рождества Христова продолжается монтаж 17-метровой скульптуры «Собор Архистратига Михаила». Архангелы уже установлены. Сегодня, 3 ноября, строители приступили к ключевому этапу монтажа: они ставят на крылья архангелов гигантский шар, символизирующий мироздание. На него встанет фигура Архистратига Михаила.

«Этот этап является самым сложным и трудоемким в проекте. После завершения монтажа специалисты займутся благоустройством прилегающей территории: уложат брусчатку, подготовят почву для цветочных клумб»,— рассказали в пресс-службе кафедрального собора Рождества Христова.

Скульптуру планируют открыть в торжественной обстановке 21 ноября — в этот день церковь почитает Небесных Сил бесплотных во главе с Архангелом Михаилом — предводителем небесного воинства. Монумент является символом духовности и победы добра над злом. Он станет одним из главных украшений города.

Напомним, центральную фигуру композиции в Челябинск доставили в конце октября.