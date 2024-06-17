В Челябинске приступили к механизированной очистке русла реки Миасс

Косить водоросли и выгребать мусор будут до поздней осени

В понедельник, 17 июня, в Челябинске стартовала механизированная очистка русла реки Миасс. Начать раньше нельзя было из-за нереста, в период которого действовал целый ряд запретов на проведение любых работ на водоемах, сообщает Минэкологии Челябинской области.

Сегодня на воду вышли специализированные многофункциональные машины, оборудованные навесками в виде косилок и граблей-коллекторов, что позволяет скашивать подводную и надводную растительность, а также собирать ее наряду с другим мусором. Водоросли и мусор будут выгружаться на берег, откуда их будут увозить для дальнейшей утилизации.

«В данный момент очистка ведется на участке от моста по улице Красной до моста по проспекту Победы. В ближайшее время свою технику запустит Центр экологического мониторинга — их машины будут чистить реку от улицы Энгельса до моста по улице Красной у ТРК „Мегаполис“», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что мероприятия по очистке акватории запланированы до конца октября текущего года.