В Челябинске приступают к рассмотрению городского бюджета на 2024 год

Слушания назначены на 6 декабря

В Челябинске с сегодняшнего дня, 20 ноября, начинается процесс рассмотрения законопроекта о городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Его обсудят на внеочередном заседании комиссии и Гордумы, сообщил 20 ноября на аппаратном совещании в администрации Челябинска председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

«Начинается процесс рассмотрения бюджета на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов в установленном порядке. Мы должны принять решение о назначении публичных слушаний. Сами слушания намечены на 6 декабря»,— сказал Андрей Шмидт.

Кстати, 21 ноября завершается общественное обсуждение законопроекта «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которое идет на сайте Заксобрания Челябинской области с 7 ноября. Сегодня — последний день, когда южноуральцы могут направить свои рекомендации, предложения и мнения.