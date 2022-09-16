В Челябинск пришло бабье лето

В пятницу, 16 сентября, будет тепло и солнечно

Сегодня, 16 сентября, и в ближайшие выходные в Челябинской области потеплеет: в пятницу воздух прогреется до 20 градусов, в субботу и воскресенье — до 23.



Как утверждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра, погода в последние дни недели будет солнечной. Дожди если и пройдут, то кратковременные. В регион приходит бабье лето.