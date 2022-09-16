Сегодня, 16 сентября, и в ближайшие выходные в Челябинской области потеплеет: в пятницу воздух прогреется до 20 градусов, в субботу и воскресенье — до 23.
Как утверждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра, погода в последние дни недели будет солнечной. Дожди если и пройдут, то кратковременные. В регион приходит бабье лето.
Доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова накануне рассказала Первому областному информационному агентству, что теплая погода (до +25 градусов) продержится в Челябинской области неделю, до 22—23 сентября.