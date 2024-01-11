В Челябинске за минувшие сутки выявили более 90 контейнерных площадок, проезд к которым был заблокирован припаркованными автомобилями. Мусоровозы не смогли подъехать к ним и вывезти отходы, сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.
В областном центре ежедневно фиксируется от 50 до 140 проблемных локаций. Из-за того, что мусоровозы не успевают вовремя вывезти отходы, переполненные баки заносит снегом, их содержимое смерзается, что дополнительно усложняет работу. С такими отходами не могут справиться даже грейферы.
В Минэкологии призвали южноуральцев не оставлять свои машины около контейнерных площадок и на подъездах к ним.
Напомним, что Госжилинспекция Челябинской области начала проверочные рейды по обращениям граждан о невывозе снега и захламлении контейнерных площадок во дворах. В среду, 10 января, руководитель управления Рашида Ковалева лично побывала в четырех районах Челябинска для ознакомления с ситуацией.
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