В Челябинске приостановят эвакуацию машин с парковок для людей с ограниченными возможностями

Глава ГУ МВД региона запретил это делать без тщательной проверки

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков запретил эвакуировать авто с «Парковок для инвалидов». В регионе участились случаи, когда машины водителей указанной категории, не разместивших на лобовом стекле соответствующую табличку, увозят за нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генерал Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с указанных парковочных мест, но провести работу с государственным учреждением, ответственным за пополнение федерального реестра лиц с ограниченными возможностями и доступ к нему.

«В случае обнаружения автомобиля, стоящего на месте, выделенном для инвалидов, проводить тщательную сверку по соответствующим базам данных», — поручил Михаил Скоков.

Обозначенные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки.