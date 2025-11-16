В Челябинске приостановили работу магазина суши из-за тараканов

На владельца заведения завели дело

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Котина на семь дней закрыли магазин суши за многочисленные санитарные нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в заведении полно тараканов, а для приготовления суши сотрудники используют некачественные продукты.

В магазин с проверкой нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Они выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и приостановили деятельность заведения на семь дней.

В отношении собственника магазина составили административный протокол. Дело направлено на рассмотрение в суд с целью приостановки деятельности магазина.

Ситуация находится на контроле областной прокуратуры.