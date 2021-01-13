В Челябинске приостановили деятельность предприятия по обращению с отходами

Это удалось после вмешательства прокуратуры

Проверка выявила нарушения обязательных экологических требований в работе ООО «Компания Русский Углерод». Фирма занималась сбором, транспортировкой и утилизацией отходов I—IV класса опасности без лицензии.

Так как существовала угроза причинения вреда окружающей среде, а также жизни и здоровью людей, прокурор обратился в суд. Однако в требовании о приостановлении деятельности предприятия было отказано.

«Не согласившись с принятым решением, прокурор обжаловал его в Челябинский областной суд. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение районного суда отменено», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

На данный момент незаконная деятельность приостановлена, пока не будет получена лицензия.