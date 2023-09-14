В Челябинске придумали компьютерную игру про ВИЧ

Она поможет оценить свои риски заражения вирусом

Челябинская область находится среди регионов с высоким уровнем поражения населения ВИЧ. Чтобы предотвратить новые заражения, волонтеры придумали мини-игру по вирус. Она составлена в форме теста и позволяет проверить знания человека о вирусе иммунодефицита, рассказал ИА «Первое областное» директор общественной организации «Чекпойнт» Евгений Федоров.

«Новость о выявлении ВИЧ — серьезное испытание для человека. Но это тяжелое и неизлечимое заболевание поддается контролю, главное — выявить его на ранней стадии и начать лечение. Заболевание не приговор, а повод изменить свое поведение», — замечает Евгений Федоров.

Игра, созданная Михаилом Лабутиным, содержит два уровня прохождения. Они позволят проверить знания об инфекции и оценить свои риски. Отвечая на вопросы, игрок должен выбрать из предложенных вариантов один или назвать все возможные правильные. Если попытка сорвалась, то ее можно повторить необходимое количество раз. Набрав нужное количество баллов, в конце игрок получает подарок.

Игра про ВИЧ создавалась при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области.

Игра доступна по этой ссылке.