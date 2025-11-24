При благоустройстве новых общественных пространств в Челябинске будут заранее закладывать сети для установки туалетов. Такое поручение дал глава города Алексей Лошкин по итогам аппаратного совещания.

Как сообщил мэр, при благоустройстве территории у кардиоцентра уже были заложены коммуникации для будущего общественного туалета.

«В этом году мы отторговали территорию по благоустройству общественного пространства на кардиоцентре, и во время работы заложили сети под установку в будущем общественного туалета, что, безусловно, улучшит качество нахождения территории для наших жителей», — пояснил Алексей Лошкин.

Экономия, образовавшаяся после торгов, будет направлена на устройство туалета в этом месте.

На будущий год при благоустройстве больших общественных пространств сети для туалетов будут предусматривать заранее. Это позволит оперативно устанавливать туалеты при появлении экономии после торгов.

Необходимость таких объектов подтверждают и обращения жителей. Например, в Тракторозаводском районе горожане обращали внимание на отсутствие туалетов для водителей маршруток и автобусов на конечных остановках.