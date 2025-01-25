В Челябинске презентовали почтовую открытку и штемпель ко Дню российского студенчества

На карточке изобразили межуниверситетский кампус

В Челябинском государственном университете накануне Дня российского студенчества презентовали почтовую открытку с изображением кампуса мирового уровня и штемпель специального гашения. С сегодняшнего дня, 25 января, все желающие смогут отправить открытки с уникальным оттиском из центрального почтового отделения, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Церемонию гашения открытки провели в ЧелГУ. На ней присутствовали ректор вуза Сергей Таскаев, глава регионального Минобра Виталий Литке, замдиректора макрорегиона Урал «Почты России» Анна Куликова и другие. Виталий Литке также поздравил студентов с праздником, подчеркнув важность создания межуниверситетского кампуса.

«В регионе многое делается для развития образования и науки, есть возможности развиваться и в исследовательской деятельности, и в области прикладной науки, и в сфере предпринимательских инициатив. Как раз для этого строится межуниверситетский кампус мирового уровня, изображенный на почтовой карточке», — сказал он.

С сегодняшнего дня все желающие смогут отправить открытки с уникальным оттиском из почтового отделения, расположенного на улице Кирова, 165. Для филателистов подобные экземпляры имеют особую ценность.