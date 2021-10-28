В Челябинске презентовали книгу Олега Бундура «Загадки и тайны Арктики»

Увидеть свет изданию помог НОВАТЭК, чьи предприятия работают в арктических широтах

Анастасия Щербатова в 2019 году побывала на Северном полюсе. В ледяной Арктике! 70 одаренных детей из разных уголков страны отправилbсь тогда в 13-дневное путешествие. Анастасия — единственная из Челябинска. На презентации книги об Арктике школьница порадовалась, что тем, кто не сможет побывать на другом краю земли, поможет узнать больше об удивительном материке книга Олега Бундура «Загадки и тайны Арктики».

«Буквально на днях она появилась в печати, и я уверена, что сейчас мне ее подарят и я обязательно ее прочитаю, потому что у меня дома много книг про Арктику», — рассказала ученица гимназии № 80 Анастасия Щербатова.

О подробностях жизни на Северном полюсе написал Олег Бундур. А НОВАТЭК, чьи предприятия работают в арктических широтах, помог издать книгу и организовать живую красочную презентацию. На нее пригласили детей из образовательных учреждений города и представителей детских библиотек. Школьники создали картину «Северное сияние», поучаствовали в научных экспериментах со льдом и ответили на вопросы викторины об Арктике.

«Мы все понимаем, что Арктика — это будущее нашей страны. Сегодня самые новые технологии, самые новые идеи, которые есть в экономике страны, — они реализуются именно там, и сегодня самое главное — вовлечь наших челябинских ребятишек в тот процесс познания, чтобы они узнали, что там происходит», — отметил гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Арктика до сегодняшнего дня хранит много тайн и загадок. Поэтому так важно заинтересовать детей и заложить фундамент для ее будущего освоения. Все участники презентации — школы и библиотеки Челябинска — получили издание в подарок.