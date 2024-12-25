В Челябинске презентовали книгу об Аркаиме

Широкой публике монографию представят на фестивале в феврале

В Челябинске презентовали книгу «Археология Кизильской долины (Южный Урал): в поисках истоков культуры „Аркаим — Синташта“».

Коллективная монография посвящена 30-летию Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим».





Рецензенты дали высокую оценку солидному научному труду объемом почти 300 страниц.

«Аркаим уже знают все. Мы вместе с вами сделали когда-то большую работу по популяризации нашего историко-культурного наследия. Сняли фильм, показали его во многих кинотеатрах России, по телеканалу „Моя планета“. Сделали презентацию в Государственной думе Российской Федерации, чтобы как можно больше людей поняли, что у нас есть свои родные, не совсем изученные археологические места. Вас поддерживает губернатор Челябинской области, вас поддерживает правительство Челябинской области. Поэтому пользуйтесь этой поддержкой всемерно», — обратилась к создателям монографии учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.





В феврале состоится второй фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», об этом напомнила Ирина Текслер. Там коллективный труд представят широкой публике, чтобы у него появилось как можно больше благодарных читателей.





Авторы труда — Юрий Макуров, Мария Макурова, Анастасия Букачева, Татьяна Малютина и Геннадий Зданович.





Менее искушенным любителям археологии понравились цифровые модели рельефа, поразили романтичные фотографии раскопок и находок, впечатлили таинственные «человек с крыльями» и «кизильская принцесса», древний шерстяной носок в кожаных онучах и «каменные розы», сообщает Ассоциация учителей истории Челябинской области.



