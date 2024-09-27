В Челябинске презентовали книгу о председателе совета директоров ЧТПЗ Александре Федорове

Автором издания стал Сергей Буньков

Презентация книги «Александр Федоров. Наш современник» состоялась на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 27 сентября. Издание авторства Сергея Бунькова посвящено жизни и работе руководителя ЧТПЗ, скончавшегося в начале 2021 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Александр Федоров управлял предприятием 24 года, сумев сохранить его в трудные годы. На ЧТПЗ он прошел путь от слесаря до генерального директора. Последние годы был председателем совета директоров и миноритарным акционером предприятия. Он скончался 24 января 2021 года на 69-м году жизни. В память о директоре на ЧТПЗ установлена мемориальная доска.

На презентации книги об Александре Федорове говорили с большой теплотой и любовью.

«Я с каким-то особым чувством говорю про эту книгу, чувства смешанные, волнительные. О прошлом как-то сложно говорить, хочется говорить только о настоящем, потому что он оказал на нас и на меня лично огромное влияние во всех сферах человеческой жизни. И когда мы с близкими друзьями общаемся, мы невольно говорим его фразами. Сразу ловишь себя на мысли, что Федоров где-то рядом. Чем дальше уходят те годы, когда он был среди нас, больше испытываешь чувство потери и ностальгии. Хочу сказать огромное спасибо авторам за эту книгу»,— сказал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, друг Александра Федорова Константин Струков.



Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк тоже выступил с речью. Он вспомнил, каким большим руководителем был Александр Анатольевич, отметив, что передача этой эстафеты накладывает большую ответственность.

Друзья и коллеги Александра Федорова говорят, что его энергия ощущается до сих пор.

«Судьба, надо сказать, была у него яркая, интересная. Мы до сих пор говорим об Александре Анатольевиче как о живом, как о человеке, который внес огромнейший вклад в развитие как промышленной, так и политической, общественной жизни области. Сегодня презентуется книга о нем, наверное, он заслужил не одну, а многотомник целый по его жизни»,— сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Гончаров.



Автор книги Сергей Буньков работал с Александром Федоровым почти два десятка лет.

«Это были самые счастливые годы в моей жизни. Мне было очень комфортно работать с Федоровым, потому что те поручения, те задачи, которые он ставил, были тщательно продуманы и выверены. Он ставил задачу и сроки, и главное, что он не ограничивал исполнителя. Это искусство руководителя — давать простор для деятельности и в то же время следить, чтобы сотрудник был на верном пути»,— вспоминает Сергей Буньков.





Автор признался, что решение написания книги далось ему нелегко. По его словам, он был не готов, но понимал, что нужно. Книга является данью памяти Александру Федорову.

Сергей Буньков хотел показать мудрого руководителя, умного наставника, верного товарища, который мог прийти на помощь в любую минуту.

Коллеги отмечают, что, говоря об Александре Федорове, удивляются широте его интересов. Он занимал многие должности и был везде на своем месте.

«Мне очень приятно, что собралась приятная компания, а иначе и не могло быть. Мы чувствуем рядом Александра Анатольевича, читая книгу. Она получилась душевная и теплая, открыла его с другой стороны. По поводу Александра Анатольевича, мне кажется, сказали здесь правду. Он был необыкновенный человек, который нес свет и добро. Несмотря на суровый вид, он тонко чувствовал и очень любил Южный Урал, сдвинуть его отсюда было невозможно. А завод для него был вторым домом»,— поделилась вдова Александра Федорова Людмила.

