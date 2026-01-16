В Челябинске презентовали издания по истории Южного Урала

Специально к выходу сборников организовали выставку в парке «Россия — моя история»

В Челябинске 16 января презентовали два новых издания, подготовленных Объединенным государственным архивом Челябинской области в рамках проекта «Документальное наследие Южного Урала». В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«История должна быть популярной не только как наука, но и как ценность. У нас тысячи специалистов, которые способны через современные форматы заинтересовать людей и научить их правильно интерпретировать события и факты. Это сейчас особенно важно для защиты исторической памяти, сбережения нашего духовного, культурного наследия», — сказал глава региона.

Алексей Текслер призвал научное и краеведческое сообщество Челябинской области принять активное участие в мероприятиях, связанных с тематикой года, и предлагать свои инициативы и проекты.





В центре внимания сегодняшней презентации — сборник документов «Исетская провинция в документах Российского государственного архива древних актов» и «Южный Урал и Зауралье в картах и планах. XVIII век».





Первое издание включает более 200 документов, датируемых 1729–1781 годами, которые освещают деятельность Оренбургской комиссии, организацию Исетской провинции, а также аспекты повседневной жизни населения того времени. А набор планов, состоящий из 25 топографических документов, служит дополнением к сборнику. Эти карты фиксируют процесс освоения Южного Урала и Зауралья, строительство укрепленных поселений на пограничной линии и административно-территориальное устройство региона. Самые ранние карты датируются 1733 годом, а самые поздние — 1784 годом.





Для создания сборников привлекли более 10 архивов. В фондах ОГАЧО более 2,5 млн дел, однако период XVIII-XIX веков представлен не так насыщенно.

«Это связано со сложностью формирования архива, сложной историей региона, административно-территориальной. Но вот нам повезло, у нас появилась возможность поработать, совместить приятное с полезным, получить удовольствие от работы в архиве не только в нашем, но и в других», — рассказал про подготовку изданий про историю Южного Урала замдиректора областного архива Николай Антипин.





Также к презентации в мультимедийном парке «Россия — моя история» подготовили выставку «Исетская провинция в картах и документах» по материалам сборника и набора карт. Посетителям представили старинные планы, схемы и письменные документы, включая карты XVII века из «Атласа Сибири» Семена Ремезова, обзорные карты Оренбургской губернии и Уфимской провинции, а также планы Чебаркульской, Миасской и Челябинской крепостей.





Добавим, что сборники по истории Южного Урала презентовали накануне Дня рождения Челябинской области.