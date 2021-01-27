В Челябинске преобразится привокзальная площадь

Проектирование объекта завершится в этом году

В комитете дорожного хозяйства города Челябинска сегодня рассмотрели концепцию капитального ремонта Привокзальной площади в ходе межведомственного совещания. Встречу провели председатель комитета Ринат Кучитаров, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Павел Крутолапов, руководитель управления транспорта города Челябинска Максим Кичеев, представители Архитектурно-планировочного центра и Южноуральской железной дороги. Проектирование объекта еще продолжается.

«К благоустройству Привокзальной площади будет применен комплексный подход, планируется провести озеленение, будут выделены зоны отдыха для горожан и гостей города», — прокомментировали в комитете дорожного хозяйства города.

По проекту изменится и транспортная схема, в частности будет проработана организация движения общественного транспорта.