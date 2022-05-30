В Челябинске состоялся Форум электротехники и инженерных систем

30 лет компания ЭТМ помогает энергетикам, промышленным предприятиям, строителям и торговым партнерам снабжать свои объекты

В Челябинске собрались лучшие производители электротехнической отрасли со всей страны — Форум ЭТМ представил отечественные инженерные новинки. Именно они пришли на смену заграничному оборудованию и материалам. В компании ЭТМ рассказали о разработках в инженерной индустрии.

В ледовом дворце «Уральская молния» прошел Форум электротехники и инженерных систем. Главная тема этого года на Форуме — работа в условиях санкций. Более 60 компаний привезли в Челябинск свои новинки. Многие из них — достойная замена импортной продукции. Форум ЭТМ — одновременно выставка, деловое мероприятие и площадка для переговоров. Компания ЭТМ помогает руководителям предприятий, производителям и монтажникам найти друг друга, чтобы построить новые цепочки поставок — вопреки санкциям.

30 лет компания ЭТМ помогает энергетикам, промышленным предприятиям, строителям и торговым партнерам снабжать свои объекты. Подобрать оборудование и материалы можно на онлайн-сервисе iPRO, который развивает ЭТМ. Здесь же можно мгновенно найти аналоги товаров, которые стали недоступны из-за ухода западных брендов. Участникам форума рассказали о том, как iPRO помогает продолжать работу в условиях санкций.

В этом году компания ЭТМ вместе с другими ведущими брендами выберет лучших монтажников и сантехников в ходе конкурса «Лига профессионалов». В нем примут участие более 500 специалистов со всей страны.