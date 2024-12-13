В Челябинске представили новый поезд, который отправится в Москву

В первый рейс подвижной состав выйдет 13 декабря



На железнодорожном вокзале Челябинска прошла презентация новых подвижных составов. Смотрите, как выглядит двухэтажный поезд № 391/392 Челябинск — Москва. Первый рейс у него 13 декабря.

Двухэтажные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим. В купе пассажиры попадают с помощью индивидуального магнитного ключа-карты. В одном из вагонов предусмотрено подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для маломобильных пассажиров.

Эти вагоны заменили одноэтажный подвижной состав пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва, предлагая пассажирам новый уровень комфорта и удобства.