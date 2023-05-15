В Челябинске представили нового начальника комитета дорожного хозяйства

Николай Кожевников трудится в городском КДХ на протяжении трех лет

В главной структуре челябинской мэрии в понедельник, 15 мая, произошла ключевая кадровая перестановка. Новым председателем городского комитета дорожного хозяйства стал Николай Кожевников. Назначенного чиновника представила глава Челябинска Наталья Котова на очередном аппаратном совещании, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Известно, что новый руководитель структуры окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция». Работал на различных должностях в органах местного самоуправления Челябинской области. С января 2020 года трудится в КДХ Челябинска.

«Надеюсь на то, что уже вник в работу. Благодаря вашему профессионализму и целеустремленности вы поднимаетесь на ступень выше. У нас большие планы, есть большой проект — „Дорожный рывок“, который мы уже осуществляем в этом году. Желаю терпения, стойкости духа на этой ответственной должности и успешной реализации всех намеченных планов, как наших, так и своих личных», — заявила мэр.

Прошлый руководитель городского КДХ Ринат Кучитаров оказался в следственном изоляторе в декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Силовики считают, что экс-чиновник оплатил работы по контракту на озеленение города на 40 млн рублей, но их стоимость была завышена, да и некоторые работы не были выполнены. В начале марта Кучитарову повторно продлили арест.