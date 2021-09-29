В Челябинске предпринимателей оштрафуют за незаконную торговлю овощами

В ходе рейда на парковке у рынка составили шесть протоколов

В Челябинске в среду, 29 сентября, сотрудники управлений благоустройства и торговли совместно с правоохранителями провели рейд по несанкционированной торговле. Торговлю овощами предприниматели организовали прямо на парковке у рынка на проспекте Победы, сообщили в мэрии.

«На территорию самого рынка торговцы заходить не стремятся, ведь там нужно будет платить арендную плату. На нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении. За торговлю в неустановленном месте предусмотрена ответственность в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

За полчаса составили шесть протоколов, по двум из них решение примет административная комиссия, два отправят в суд.