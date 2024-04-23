В Челябинске правление СНТ заставили публично извиниться перед садоводом

Ранее мужчину и его супругу выставили в неприглядном свете

Судебные приставы заставили председателя одного из СНТ опровергнуть сведения, которые порочат честь оклеветанного садовода, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Инцидент произошел в садовом товариществе во время очередной смены власти. Пострадавший садовод был заместителем председателя сада. Вместе с супругой мужчина пришел к кассиру подписать заявление на получение денег для покупки водомеров для СНТ. Однако кассир в грубой форме ему отказала. А чуть позже на стенде для объявлений и столбах электроопор появились объявления, в которых говорилось, что садовод «трижды оскорбил кассира, угрожал прокуратурой, снимал на камеру и устроил драку».

«В суде было установлено, что данная информация не соответствует действительности. Свидетели рассказали, что оклеветанный — человек порядочный, интеллигентный и уважаемый. В итоге суд возложил на председателя правления и СНТ обязанность разместить объявления с опровержением», — рассказывают в пресс-службе.

Также правление должно заплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей за несвоевременное выполнение решения суда. А самого председателя оштрафовали на 30 тысяч.

Кроме того СНТ обязано выплатить пострадавшему компенсацию за моральный вред и возместить судебные издержки.