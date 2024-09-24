Жители Ленинского района Челябинска обратили внимание на пожелтевшие саженцы сосен под окнами их домов. Весной молодые деревья радовали свежей порослью, а к концу лета начали чахнуть, причем странным образом — у ствола. Что происходит и смогут ли сосны пережить зиму, мы спросили биолога.
Ботанический сад ЧелГУ также столкнулся с похожей проблемой. Этим летом здесь начали желтеть кедры. Ученые собрались на консилиум, чтобы поставить диагноз, и пришли к выводу, что виновата переменчивая погода, точнее — затяжные дожди, которые шли в июле.
«Утопить сосны проблематично. В период вегетации они перекачивают огромное количество жидкости — сотни литров за сутки. И в июле деревья, скорее всего, настроились на влажный профиль погоды, но неожиданно дожди прекратились и стало сухо. И сейчас им просто не хватает влаги», — говорит научный сотрудник ботанического сада ЧелГУ Павел Попков.
По словам ученого, можно предположить, что корням хвойных недостаточно кислорода и они отмирают. Но это все-таки маловероятно, ведь вода под деревьями не стояла подолгу. Оценить состояние корней при существующих технологиях невозможно, поэтому остается лечить деревья интуитивно.
В ботаническом саду решили перекопать землю под кедрами, чтобы добавить корням кислорода, а главное — хорошенько пролить каждый кедр. Осенний заряжающий полив должен помочь деревьям восстановиться.
То же самое Павел Попков советуют сделать и с соснами во дворах Ленинского района.
«Сейчас мы настроены оптимистично. Глобальной смерти хвойных деревьев не ожидаем. Надеемся, что они отойдут», — замечает Попков.
Но добавляет, что сосновые склонны к медленному умиранию, и внешний вид не всегда дает адекватное представление о реальном положении дел. Иногда дерево выглядит хорошо, а уже почти погибло. Или наоборот: выглядит удручающе, а еще полно жизни.
Ученый также не исключает, что сосны в городе мог поразить какой-то вирус. Тогда прогнозы на будущее не так оптимистичны. И проблемой должны заниматься фитопатологии — специалисты по болезням леса.