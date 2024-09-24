В Челябинске пожелтели вечнозеленые сосны

Биологи не уверены, смогут ли хвойные пережить зиму

Жители Ленинского района Челябинска обратили внимание на пожелтевшие саженцы сосен под окнами их домов. Весной молодые деревья радовали свежей порослью, а к концу лета начали чахнуть, причем странным образом — у ствола. Что происходит и смогут ли сосны пережить зиму, мы спросили биолога.

Ботанический сад ЧелГУ также столкнулся с похожей проблемой. Этим летом здесь начали желтеть кедры. Ученые собрались на консилиум, чтобы поставить диагноз, и пришли к выводу, что виновата переменчивая погода, точнее — затяжные дожди, которые шли в июле.

«Утопить сосны проблематично. В период вегетации они перекачивают огромное количество жидкости — сотни литров за сутки. И в июле деревья, скорее всего, настроились на влажный профиль погоды, но неожиданно дожди прекратились и стало сухо. И сейчас им просто не хватает влаги», — говорит научный сотрудник ботанического сада ЧелГУ Павел Попков.

По словам ученого, можно предположить, что корням хвойных недостаточно кислорода и они отмирают. Но это все-таки маловероятно, ведь вода под деревьями не стояла подолгу. Оценить состояние корней при существующих технологиях невозможно, поэтому остается лечить деревья интуитивно.





В ботаническом саду решили перекопать землю под кедрами, чтобы добавить корням кислорода, а главное — хорошенько пролить каждый кедр. Осенний заряжающий полив должен помочь деревьям восстановиться.

То же самое Павел Попков советуют сделать и с соснами во дворах Ленинского района.

«Сейчас мы настроены оптимистично. Глобальной смерти хвойных деревьев не ожидаем. Надеемся, что они отойдут», — замечает Попков.

Но добавляет, что сосновые склонны к медленному умиранию, и внешний вид не всегда дает адекватное представление о реальном положении дел. Иногда дерево выглядит хорошо, а уже почти погибло. Или наоборот: выглядит удручающе, а еще полно жизни.

Ученый также не исключает, что сосны в городе мог поразить какой-то вирус. Тогда прогнозы на будущее не так оптимистичны. И проблемой должны заниматься фитопатологии — специалисты по болезням леса.