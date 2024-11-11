В Челябинске пожарные помогли маме с больным сыном, потерявшим ключи от квартиры

История завершилась благополучно

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Жительница Челябинска Антонина обратилась за помощью к спасателям, оказавшись без ключей от квартиры на улице с сыном, больным сахарным диабетом. Сотрудники МЧС обогрели семью и оказали всю необходимую помощь, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Неприятная ситуация произошла поздно вечером. Во время прогулки женщина и ее сын-подросток обнаружили, что потеряли ключи от квартиры. Позвонить родственникам они не смогли, так как телефоны разрядились. Разволновавшись, женщина обратилась за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели не оставили семью в беде: они успокоили женщину, которая заметно нервничала, помогли зарядить телефоны и напоили семью чаем. В спокойной обстановке подросток измерил уровень сахара в крови. Заодно сотрудники МЧС показали челябинке и ее сыну пожарную технику, рассказали о своей службе, показали обмундирование.

Успокоившись, подросток вспомнил, что ключи от квартиры положил в потайной карман куртки. Уходя домой, семья поблагодарила спасателей за то, что они не оставили их в беде.

«Ребята нас успокоили, обогрели, угостили чаем. Самое главное — это поддержка, что в сложной ситуации ты оказался не один»,— поделилась Антонина.

Сотрудники МЧС не только тушат пожары, но и помогают людям в сложных ситуациях. Так, в минувшие выходные в Челябинске на улице Гагарина двое малышей оказались дома одни — их мама вышла в магазин. Испугавшись, дети забрались на подоконник, открыли окно и начали кричать. Очевидцы вызвали спасателей, которые с помощью автолестницы сняли детей с подоконника и завели в квартиру. Несколько минут спустя их мама вернулась. С семьей провели профилактическую беседу.