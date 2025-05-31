В Челябинске поздравили ребятишек из семей участников СВО с Днем защиты детей

На празднике наградили победителей конкурса «Профессия — родину защищать»

В Челябинске организовали большую праздничную программу, флешмоб и мастер-классы для ребят из семей ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Организаторами выступили челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» и Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО.

Собравшихся поприветствовала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева:

«Сегодня здесь проходит замечательный праздник ко Дню защиты детей для ребятишек из семей участников СВО. Хочется поблагодарить наших бойцов, которые сейчас обеспечивают безопасность страны. Они дают нам всем возможность жить под мирным небом», — сказала она.





По ее словам, поддержка семей бойцов и ветеранов СВО сегодня очень важна. В Челябинской области в этом направлении применяется комплексный подход.

«На Южном Урале, помимо федеральной помощи, действует более 17 различных региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Они касаются как самих бойцов и ветеранов боевых действий, так и их родителей, жен и детей. По инициативе губернатора Алексея Текслера все региональные выплаты отныне будут предоставляться вне зависимости от срока обращения. Решение главы региона на днях поддержали депутаты Заксобрания области»,— уточнила она.





С Днем защиты детей участников мероприятия поздравила руководитель челябинского филиала Фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

«Поддержка и помощь семьям и детям участников спецоперации — это одна из миссий работы Фонда, который помогает родным и близким действующих бойцов, семьям погибших бойцов. И забота о детях очень важна, в преддверии праздника мы считаем необходимым поздравить ребятишек, организовать им интересный досуг — мастер-классы, выставку ретро-автомобилей, конкурсы и многое другое. Сегодня и завтра состоится в Челябинске цирковое представление Ярослава Запашного. Мы вручили ребятишкам 1 тысячу билетов», — уточнила Галина Гаврилова.





По словам председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области Сергея Бормотова, бойцам СВО важно знать, что дома у них все хорошо, все здоровы и их ждут.

«Наши мальчишки на СВО сегодня воюют за будущее детей, чтобы они смогли жить под мирным небом. Им спокойнее там, за «ленточкой», если знают, что в семье все хорошо, есть поддержка и о детях заботятся. Праздник важен, но еще важнее, что люди здесь начинают общаться, дружить семьями», — считает он.

На праздничном мероприятии для детей прошел флешмоб «Солнечный круг», музыкальный квиз, анимационная игра, а также серия различных мастер-классов. Дошколята смастерили чудесных медуз из бумаги и ниток, детки постарше сами сделали сухой гель для душа. Его потом отправят бойцам за «ленточку» с гуманитаркой.

За лучшие работы в конкурсе «Профессия — Родину защищать» ребятишки получили грамоты и подарки. Угощения — капкейки, сахарная вата, конфеты и сок — ждали всех маленьких участников. Все ребята получили подарки, а еще улыбчивый смайлик на футболку.