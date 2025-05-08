В Челябинске поздравили 100‑летнего ветерана

Он прошел всю Великую Отечественную войну и там же встретил свою любовь

Накануне Дня Победы ветераны получают заслуженные слова признательности. Эти люди были свидетелями суровых испытаний Великой Отечественной и вынесли все трудности и лишения того периода. Среди людей, прошедших всю войну, Виктор Николаевич Михайлов. Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области поздравили бывшего подполковника внутренней службы с 80‑летним юбилеем Великой Победы.



Когда началась война, Виктору Михайлову не было и семнадцати, однако он рвался на фронт, рассказывает его дочь Наталья.



«В военкомате его, конечно, не взяли, отказали. Но папа узнал, что в Екатеринбург было эвакуировано Киевское военно-медицинское училище, и стал проситься, чтобы его отправили туда. Но тут уже он настоял», — говорит женщина.

А после обучения, в 1942 году, Виктора отправили на фронт, на Ленинградское направление.



«Он рассказывал, что их выгрузили и сказали идти по лесу до хозяйства. Боялся тогда, что на немцев нарвется», — вспоминает Наталья.

Всю войну Виктор Николаевич трудился фельдшером. Приходилось ездить и в блокадный Ленинград — снабжать расположенные там военные части.



«Он отправился в Ленинград в командировку, через Ладожское озеро, где-то пешком, где-то подвозили… А ночевать-то негде. Увидел, на улице бабушка упала — помог подняться, разговорились. Папа обмолвился, что в командировке, что ночевать негде. Она расспросила его обо всем и позвала к себе», — рассказывает Наталья.

Оказалось, две бабушки-соседки собрали по подъезду детей, у которых умерли родители, и они все вместе там выживали.



«Бедные, дети разные — от мала до велика. И папа взял над ними, получается, своеобразное шефство: как только ехал в Ленинград, вез им все, что можно, отдавал и свой паек… Они все выжили», — вспоминает Наталья.

Кстати, во время войны Виктор Николаевич встретил свою любовь.



«У них фронтовая любовь случилась, да. Мама тоже всю войну прошла. Они поженились в самом конце войны», — рассказывает дочь.

К сожалению, в возрасте 95 лет супруги Виктора Николаевича не стало.



После войны Виктор Михайлов служил в ОВД с июля 1967‑го по декабрь 1992‑го в различных должностях. За период службы в Вооруженных силах и органах МВД награжден орденом Красной звезды, юбилейными медалями «50 лет Советской милиции», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией» и другими.