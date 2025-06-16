В Челябинске поймали граффитиста, который изрисовал дома на 200 тысяч рублей

Вандал «отметился» на 20 объектах

В Челябинске поймали художника-вандала, «украсившего» своими рисунками как минимум 20 объектов в Центральном районе. В данный момент его «работы» ищут в других районах, чтобы полноценно оценить ущерб и вынести наказание, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.



Он оставлял надписи на жилых домах, магазинах и трансформаторных будках. Предварительная оценка ущерба составила 200 тысяч рублей. Информация передана в управляющие компании Челябинска.



«Завтра состоится заседание комиссии по рассмотрению правонарушений, чтобы вынести решение», — сказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Мэр города Алексей Лошкин поручил администрации работать совместно с управляющими компаниями.